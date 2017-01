*THE MUCH AWAITED DRUG LIST OF PRES DUTERTE MIGHT SOON BE GIVEN TO THE

GOVERNORS AFTER DILG SEC. SUENO TALKS IT OVER WITH THE VARIOUS PNP

REGIONAL DIRECTORS WHO WERE PRESENT DURING THEIR MEETING IN

MALACANANG LAST THURSDAY

*TAGBILARAN AND DAUIS CONTINUE TO BE IN THE LIST OF AREAS AFFECTED MUCH

BY THE RED TIDE

*GALLARES HOSPITAL HAS TO PROVE THAT THE LOT THEY ARE USING IS OWNED

BY THE HOSPITAL ITSELF

………….

*SA KATAPUSAN, MO OPERATE NA ANG GIPAABOT NGA CLUSTER SANITARY LANDFILL

DIIN ADTO NA UNYA MANGLABAY UG MGA BASURA ANG DAKBAYAN APIL ANG PIPILA

LUNGSOD

*KALAMBUAN SA BOHOL GIHISGUTAN TALI KANG REP ARTHUR YAP UG PRES RODRIGO

DUTRERTE

*PANGANDAM GISUGDAN NA ALANG SA PAG HOST DINHI SA BOHOL SA PIPILA

KA MGA MEETINGS SA ASEAN KARONG UMAABOT NGA ABRIL

Link back to: Live Radio Recorded Broadcast Hot Topics