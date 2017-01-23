TODAYS TOP NEWS MONDAY JANUARY 23, 2017
Jan 23rd, 2017 by headlines
*THE MUCH AWAITED DRUG LIST OF PRES DUTERTE MIGHT SOON BE GIVEN TO THE
GOVERNORS AFTER DILG SEC. SUENO TALKS IT OVER WITH THE VARIOUS PNP
REGIONAL DIRECTORS WHO WERE PRESENT DURING THEIR MEETING IN
MALACANANG LAST THURSDAY
*TAGBILARAN AND DAUIS CONTINUE TO BE IN THE LIST OF AREAS AFFECTED MUCH
BY THE RED TIDE
*GALLARES HOSPITAL HAS TO PROVE THAT THE LOT THEY ARE USING IS OWNED
BY THE HOSPITAL ITSELF
………….
*SA KATAPUSAN, MO OPERATE NA ANG GIPAABOT NGA CLUSTER SANITARY LANDFILL
DIIN ADTO NA UNYA MANGLABAY UG MGA BASURA ANG DAKBAYAN APIL ANG PIPILA
LUNGSOD
*KALAMBUAN SA BOHOL GIHISGUTAN TALI KANG REP ARTHUR YAP UG PRES RODRIGO
DUTRERTE
*PANGANDAM GISUGDAN NA ALANG SA PAG HOST DINHI SA BOHOL SA PIPILA
KA MGA MEETINGS SA ASEAN KARONG UMAABOT NGA ABRIL
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