*DEATH TOLL DUE TO DENGUE FEVER ROSE TO 18 BOHOLANOS AS RECORDED LAST YEAR WHILE HEALTH AUTHORITIES RAISED RED ALERT ON THE HIGH INCIDENCE OF MOSQUITOES BITES

*THE P700 MILLION BUDGET FOR THE NEW PROVL CAPITOL WILL BE COMPLETE BY FIRST

QUARTER OF NEXT YEAR AS GOV CHATTO ASKS TO HASTEN THE COMPLETION

OF THE NEW AIRPORT

*NEW BISHOP ABET UY CALLS ON PARISHES AND CATHOLIC COMMUNITIES TO GET INVOLVE IN SPREADING THE GOSPEL AS THIS YEAR IS THE “YEAR OF YOUR PARISH

…………..

*IMBISTIGARON SA SANGGUNIANG PANLALAWIGAN ANG GIKATAHO NGA WALAY PERMIT

NGA GASOLINE DEPOT ANG GISIGI NA UG GAMIT DHA SA LUNGSOD SA BIEN UNIDO

*SUNODSUNOD ANG MGA HINAY NGA LINUG NGA NABANTAYAN DINHI SA BOHOL ANG

LABIN ULAHI NIADTONG BIERNES SA HAPON

*DUNA NAY ORDINANSA DILI MA DUGAY SA PAGBAWAL SA PAGPAMALIGYA

UG GASOLINA NGA GISOD UG BOTILYA NGA DISPLAY SA MGA GAGMAY NGA

SIMBAHAN

