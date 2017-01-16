TODAYS TOP NEWS MONDAY JANUARY 16, 2017
Jan 16th, 2017 by headlines
*DEATH TOLL DUE TO DENGUE FEVER ROSE TO 18 BOHOLANOS AS RECORDED LAST YEAR WHILE HEALTH AUTHORITIES RAISED RED ALERT ON THE HIGH INCIDENCE OF MOSQUITOES BITES
*THE P700 MILLION BUDGET FOR THE NEW PROVL CAPITOL WILL BE COMPLETE BY FIRST
QUARTER OF NEXT YEAR AS GOV CHATTO ASKS TO HASTEN THE COMPLETION
OF THE NEW AIRPORT
*NEW BISHOP ABET UY CALLS ON PARISHES AND CATHOLIC COMMUNITIES TO GET INVOLVE IN SPREADING THE GOSPEL AS THIS YEAR IS THE “YEAR OF YOUR PARISH
…………..
*IMBISTIGARON SA SANGGUNIANG PANLALAWIGAN ANG GIKATAHO NGA WALAY PERMIT
NGA GASOLINE DEPOT ANG GISIGI NA UG GAMIT DHA SA LUNGSOD SA BIEN UNIDO
*SUNODSUNOD ANG MGA HINAY NGA LINUG NGA NABANTAYAN DINHI SA BOHOL ANG
LABIN ULAHI NIADTONG BIERNES SA HAPON
*DUNA NAY ORDINANSA DILI MA DUGAY SA PAGBAWAL SA PAGPAMALIGYA
UG GASOLINA NGA GISOD UG BOTILYA NGA DISPLAY SA MGA GAGMAY NGA
SIMBAHAN
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