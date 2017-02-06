TODAYS TOP NEWS MONDAY FEBRUARY 6, 2017
Feb 6th, 2017 by headlines
*CHURCH THROUGH THE CBCP FINALLY VOICED OUT ITS CRITICISM AGAINST
EXTRA JUDICIAL KILLINGS BUT CLARIFIED THE CHURCH IS NOT AGAINST
PRES DUTERTE, IN A PASTORAL LETTER READ YESTERDAY
*CITY AND 16 TOWNS CONTINUE TO AWAIT THE FULL OPERATION OF THE
P300 MILLION CLUSTER SANITARY LANDFILL IN ALBUR TOWN, MAYORS
TO MEET ON THURSDAY
*COORDINATING MEETING FOR THE ASEAN SUMMIT IS SET THIS
AFTERNOON FOR THE ASEAN MEETINGS WHICH WILL BE IN
BOHOL APRIL THIS YEAR
*INABANGA AND BUNESVIATA PORTS ARE SET FOR FURTHER DEVELOPMENT
ASSURES REP. ARIS AUMENTADO
………..
*WALAY HUNONG ANG KAMPANYA SA DRUGA BISAN PA SA PAG SUSPENDIR
SA OPLAN TOKHANG. SAMTANG ANG PDEA MAO PA KARON ANG LEAD
AGENCY, MATUD PA NI GOV EDGAR CHATTO
*TULO KA DAGKONG PROYECTO SA BOHOL ANG NAKAKUHA UG INTEREST
SA PIPILA KA MNGA INVESTOR SA CHINA, KINI MATUD PA NI REP.
ART YAP
*INSURANCE ALANG SA MGA MAGUUMA ANG GILIHOK KARON SA
CONGRESO NI REP RENE RELAMPAGOS
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