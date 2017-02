*CHURCH THROUGH THE CBCP FINALLY VOICED OUT ITS CRITICISM AGAINST

EXTRA JUDICIAL KILLINGS BUT CLARIFIED THE CHURCH IS NOT AGAINST

PRES DUTERTE, IN A PASTORAL LETTER READ YESTERDAY

*CITY AND 16 TOWNS CONTINUE TO AWAIT THE FULL OPERATION OF THE

P300 MILLION CLUSTER SANITARY LANDFILL IN ALBUR TOWN, MAYORS

TO MEET ON THURSDAY

*COORDINATING MEETING FOR THE ASEAN SUMMIT IS SET THIS

AFTERNOON FOR THE ASEAN MEETINGS WHICH WILL BE IN

BOHOL APRIL THIS YEAR

*INABANGA AND BUNESVIATA PORTS ARE SET FOR FURTHER DEVELOPMENT

ASSURES REP. ARIS AUMENTADO

………..

*WALAY HUNONG ANG KAMPANYA SA DRUGA BISAN PA SA PAG SUSPENDIR

SA OPLAN TOKHANG. SAMTANG ANG PDEA MAO PA KARON ANG LEAD

AGENCY, MATUD PA NI GOV EDGAR CHATTO

*TULO KA DAGKONG PROYECTO SA BOHOL ANG NAKAKUHA UG INTEREST

SA PIPILA KA MNGA INVESTOR SA CHINA, KINI MATUD PA NI REP.

ART YAP

*INSURANCE ALANG SA MGA MAGUUMA ANG GILIHOK KARON SA

CONGRESO NI REP RENE RELAMPAGOS

