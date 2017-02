*FORMAL MURDER CHARGES AGAINST LLYOD MENDOZA AND ANOTHER, WERE FILED

AT THE CITY PROSECUTORS OFFICE AMID PUBLIC CLAMOR TO SEEK JUSTICE FOR THE

BRUTAL KILLING OF THE LATE, ATTY MIA MASCARINAS

*CENTRAL BANK IS ASSURED OF CAPITOL SUPPORT TO FINALLY OPEN A BRANCH

HERE TO FASTRACK THE CLEARANCES OF CHECKS OF THE VARIOUS BANKS

*GAMAY RA PAG-AYO SA MGA NA TOKHANG ANG GAKINAHANLAN UG DRUG REHAB

SAMTANG DAGHAN PANG UBAN ANG DILI INGON-ANA KA ONGO SA DRUGA

*PADAYON NGA GIBANTAYAN ANG PULO KA MGA BINILANGGO SA DISTRICT HAIL

KINSA NASAKPAN NGA TIGGAMITAN PA UG DRUGA BISAN SOD SA BILANGGOAN

*DYRD BOHOL ANG KASALIGAN FACEBOOK IS RANKED NUMBER ONE IN THE WHOLE

VISAYAS INTERMS OF REACTORS WHILE DFACEBOOK OF BOHOL CHRONICLE IS RANKED

THIRD IN CENTRAL VISAYAS AMONG ALL NEWSPAPERS AND RADIO STATIONS IN THE VISAYAS

*MUBALIK SUGOD KARONG ADLAWA ANG PANAW SA WEESAM EXPRESS GIKAN UG BALIK

SA SUGBU ..TULO KA PANAW MATAG ADLAW

