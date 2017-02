*LEGAL CASE TRIGGERED THE MURDER OF ATTY MIA MASCRINAS GREEN WHILE

POLICE SAID MASTERMIND LLYOD GONZAGA WAS CONFIRMED TO BE ONE OF THOSE

WHO SHOT THE LAYWER DURING THE AMBUSH…REMAINS OF ATTY MIA WILL BE LAID

TO FINAL REST TOMORROW

*LIBEL CASE FILED AGAINST FORMER OIC GOV VICTOR DELA SERNA WAS JUNKED

*CITY STARTS TO GET TRAFFIC JAM WITH 5,000 CARS BEING SOLD EVERY

MONTH DUE TO GOOD ROAD CONDITION IN THE ENTIRE PROVINCE

*DILI MOMINUS SA P1 KA BILLION ANG NAKAGAHIN NA SA MGA KALSADA SA UNANG

DISTRIT SA BOHOL KARONG TUIGA , MATUD PA NI REP,. RENE RELAMPAGOS

*GOBERNADOR EDGAR CHATTO MIAWHAG SA PASPAS NGA PAGKASIKOP SA MGA

SUSPECT KINSA MIPATAY KANG ATTY MIA MASCARINAS

*LAIN NA USAB PAGSAKA SA PRESYO SA GASOLINA DINHI SA BOHOL

