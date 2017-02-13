TODAYS TOP NEWS MONDAY FEBRUARY 13, 2017
Feb 13th, 2017 by headlines
*PEOPLE ARE OBSERVING THAT REP. ART YAP AND REP ARIS AUMENTADO
MIGHT CLASH FOR GOVERNOR EVEN AS BOTH DENY HAVING SUCH PLANS
AS OF THIS TIME TO RUN FOR GOVERNOR IN THE 2019 ELECTION
*CONTRACTOR OF LOAY MARKET ABANDONS PROJECT, LEAVING THE MARKET
UNFINISHED AS SANGGUNIANG BAYAN OF LOAY WILL LOOK ON LEGAL ACTION
AGAINST SAID CONTRACTOR
*P10 MINIMUM FARE OF TRICYCLES IS BEING TOLERATED EVEN AS
THE APPROVED MINIMUM FARE IS P8 ONLY
……….
*DUHA NA KA TUIG KARONG MARTES, WALA PAY KASULBARAN ANG PAGPATAY
KANG ENGR MAURITO LIM USA KA BLOCK TIMER SA DYRD KINSA GIPUSIL
PATAY SOD SA IYANG SAKYANAN DIRI KILID SA DYRD STUDIO NIADTONG PEB 14 2015
*DUNAY MGA TAHO NGA 2% RA SA KAPIN SA 30,000 MIL KA MGA TAO NGA
NATOKHANG DINHI SA BOHOL ANG KINAHANLAN ISOD JUD SA DRUG
REHABILITATION CENTER
*SISTERHOOD PACT SA PALAWAN UG BOHOL INGON MAN SA PUERTO
PRINCESA UG TAGBILARAN ANG NALAGDAAN DIDTO SA PALAWAN UBAN KANG
GOB CHATTO UG MAYOR BABA YAP
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