*PEOPLE ARE OBSERVING THAT REP. ART YAP AND REP ARIS AUMENTADO

MIGHT CLASH FOR GOVERNOR EVEN AS BOTH DENY HAVING SUCH PLANS

AS OF THIS TIME TO RUN FOR GOVERNOR IN THE 2019 ELECTION

*CONTRACTOR OF LOAY MARKET ABANDONS PROJECT, LEAVING THE MARKET

UNFINISHED AS SANGGUNIANG BAYAN OF LOAY WILL LOOK ON LEGAL ACTION

AGAINST SAID CONTRACTOR

*P10 MINIMUM FARE OF TRICYCLES IS BEING TOLERATED EVEN AS

THE APPROVED MINIMUM FARE IS P8 ONLY

*DUHA NA KA TUIG KARONG MARTES, WALA PAY KASULBARAN ANG PAGPATAY

KANG ENGR MAURITO LIM USA KA BLOCK TIMER SA DYRD KINSA GIPUSIL

PATAY SOD SA IYANG SAKYANAN DIRI KILID SA DYRD STUDIO NIADTONG PEB 14 2015

*DUNAY MGA TAHO NGA 2% RA SA KAPIN SA 30,000 MIL KA MGA TAO NGA

NATOKHANG DINHI SA BOHOL ANG KINAHANLAN ISOD JUD SA DRUG

REHABILITATION CENTER

*SISTERHOOD PACT SA PALAWAN UG BOHOL INGON MAN SA PUERTO

PRINCESA UG TAGBILARAN ANG NALAGDAAN DIDTO SA PALAWAN UBAN KANG

GOB CHATTO UG MAYOR BABA YAP

