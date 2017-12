*POLITICAL OBSERVERS SAY THE PRESENCE OF CABINET SEC JUN EVASCO IN

SEVERAL ACTIVITIES IS INDICATIVE OF HIS INTEREST TO RUN FOR GOVERNOR

IN 2019 EVEN AS EVASCO SAYS HE HAS NOT BEEN GIVEN THE GO SIGNAL BY

PRES DUTERTE

*FOUR NEW TOURIST DESTINATIONS WILL BE DEVELOPED UNDER TIEZA,

ACCORDING TO REP. ARIS AUMENTADO TO INCLUDE ABATAN RIVER, PUNTA

CRUZ, DANAO ADVENTURE PARK AND UBAY STOCK FARM…WHILE A NEW

DESTINATION WAS LAUNCHED LAST SATURDAY IN INABANGA TOWN

*PANGLAO MAYOR NILA MIONTERO ALREADY ISSUED A MAYORS PERMIT

OF THE BIGTIME TRANSPORT COMPANY IN ILOILO CITY WHICH IS BEING

BLOCKED AND PROTESTED BY LOCAL TRANSPORT OPERATORS

……………..

*IHATUD SA KAPAHULAYANG DAYON ANG LAWAS SA NAMATAY NGA OBISPO

CHRISTIAN VINCENT NOEL KARONG ALAS 9 SA BUNTAG DIDTO SOD SA

CATHEDRAL SA MOST BLESSED TRINITY SA LUNGSOD SA TALIBON

*GRABI ANG MAGDASOK SA MGA DRUG SUSPECTS SOD SA CITY JAIL SAMTANG

SUSIHON ANG PAGSUWAY UG PAGPAYOHOT UG 126 KA BOOK

NGA DAHON SA TABACO

*IPROMOTE ANG BOHOL ISIP BAGONG FILM DESTINATION SA PILIPINAS

DIDTO SA NASUD SA KOREA, MATUD NI GOB EDGAR CHATTO ATOL

SA IYANG PAGADTO SA KOREA

