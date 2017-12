*WATER FOR TAGBILARAN, DAUIS AND PANGLAO EXPECTED TO IMPRVOE NEXT YEAR WITH

THE RICHLI CORPORATION SERIOUS ON BRINGING WATER FROM ABATAN WITHIN 8 MONTHS;

EXCAVATION PERMIT GIVEN BY CITY GOVT WHICH THEY WILL USE INSTEAD OF THE PROVL GOVT

PERMIT

*THE DRUG WAR OF PRES DUTERTE IS ALREADY DONE BY 60% AS TO HIS TARGETED DRUG

PUSHERS TO ARRESTED ALSO

*LAST TERMER, CONGRESSMAN ART YAP IS SAID TO BE GETTING SUPPORTERS TO RUN

FOR GOVERNOR OF BOHOL IN THE NEXT ELECTION IN 2019

*KASO NGA RAPE BATOK SA BANA SA MAYOR SA DAUIS GI DISMISS SA CORTI GUMIKAN

SA WALAY KAMATUORAN

*KASO BATOK SA USA KA BARANGAY CAPTAIN SA SYUDAD GITUHUAN UG ALANGANIN UG

SAYOP ANG PAGFILE

*KUSOG KUSOG NGA BAGYO ANG GIKAHADLUKAN NGA MUIGO SA KABISAYAN UG MINDANAO

POSIBLI KARONG SEMANAHA NING TUIGA

