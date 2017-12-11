TODAYS TOP NEWS MONDAY DECEMBER 11, 2017
Dec 11th, 2017 by headlines
*PRIVATE PEDIATRICIANS ADMIT THEY WERE ABLE TO BRING TO BOHOL AND INJECT TO THEIR
PATIENTS, MOSTLY CHILDREN WITH CONTROVERSIAL DENGVAXIA VACCINE ,, NONE OF THEIR
PATIENTS SUFFERED INCONVENIENCES
*GIANT PROJECTS IN BOHOL WERE APPROVED LAST FRIDAY BY THE REGIONAL DEVELOPMENT
COUNCIL (RDC-7)
*REP RENE RELAMPAGOS, CHAIR OF THE HOUSE BODY ON AGRARIAN REFORM RULED THAT
CONGRESS IS AGAINST THE LAND REFORM PROGRAM OF THE MARCOG REGIME
…………….
*PAGALAPDAN NA GYUD ANG AIRPORT SA UBAY HUMAN ANG CAAP MUPAGAWAS NA SA P66 MILYON
NGA BUDGET ALANG SA MAONG AIRPORT NGA MAOY PAKAPAUGMAD SA PIKAS BAHIN SA MINDANAO
*NAGKADAGHAN ANG MGA NABIKTIMA SA HIV O AIDS DINHI SA LALAWIGAN SA BOHOL
*GIBADLONG SA KORTI ANG MGA KADAGKUAN SA NATIONAL IRRIGATION ADMINISTRATION
NIA-7 KABAHIN SA ILANG PAG SANGAT UG KASO SA BISAN ASA NALANG NGA BAHIN SA PILIPINAS
Link back to: Live Radio Recorded Broadcast Hot Topics