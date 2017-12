*PRIVATE PEDIATRICIANS ADMIT THEY WERE ABLE TO BRING TO BOHOL AND INJECT TO THEIR

PATIENTS, MOSTLY CHILDREN WITH CONTROVERSIAL DENGVAXIA VACCINE ,, NONE OF THEIR

PATIENTS SUFFERED INCONVENIENCES

*GIANT PROJECTS IN BOHOL WERE APPROVED LAST FRIDAY BY THE REGIONAL DEVELOPMENT

COUNCIL (RDC-7)

*REP RENE RELAMPAGOS, CHAIR OF THE HOUSE BODY ON AGRARIAN REFORM RULED THAT

CONGRESS IS AGAINST THE LAND REFORM PROGRAM OF THE MARCOG REGIME

…………….

*PAGALAPDAN NA GYUD ANG AIRPORT SA UBAY HUMAN ANG CAAP MUPAGAWAS NA SA P66 MILYON

NGA BUDGET ALANG SA MAONG AIRPORT NGA MAOY PAKAPAUGMAD SA PIKAS BAHIN SA MINDANAO

*NAGKADAGHAN ANG MGA NABIKTIMA SA HIV O AIDS DINHI SA LALAWIGAN SA BOHOL

*GIBADLONG SA KORTI ANG MGA KADAGKUAN SA NATIONAL IRRIGATION ADMINISTRATION

NIA-7 KABAHIN SA ILANG PAG SANGAT UG KASO SA BISAN ASA NALANG NGA BAHIN SA PILIPINAS

