*CAPITOL VALLEY HOMEOWNERS PRES. LEONILO LAFUENTE GETS CONVICTED

OF ESTAFA AMID SEVERAL CASES FILED AGAINST HIM BY RESIDENTS OF THE SUBDIVISION

*UNTIL TODAY VISAYAS POWER GRIS IS NOT YET STABLE OF ITS TOTAL SUPPLY EVEN

AS VERY RARE OCCASION THAT BROWNOUTS STILL HAPPEN IN THE PROVINCE

*MILITARY IS WATCHING THE LEGAL FRONTS OF THE NPAS IN ORDER TO BLOCK

THEIR PLANNED REENTRY IN BOHOL

…………

*LAMDAG NGA IPADAYON NA GYUD KARONG OKTUBRE 23 ANG PINILIAY SA MGA

BARANGAYS, MATUD PA NI COMELEC SUPERVISOR ELY LAVARIA

*GIKALIPAY UG DAKU NI REP. RENE RELMAPAGOS NGA GIAPROBAHAN NI PRES

RODRIGO DUTERTE AND LIBRENG EDUKASYON SA COLLEGE SUGOD SUNOD

TUIG

*ENERGY FORUM NGA GITAMBUNGAN UG 34 KA MGA NASUD SA ASIA ANG

MAGSUGOID NA KARONG MGA ORASA DINHI SA DAKBAYAN SA TAGB.

Link back to: Live Radio Recorded Broadcast Hot Topics