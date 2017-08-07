TODAYS TOP NEWS MONDAY AUGUST 7, 2017
Aug 7th, 2017 by headlines
*CAPITOL VALLEY HOMEOWNERS PRES. LEONILO LAFUENTE GETS CONVICTED
OF ESTAFA AMID SEVERAL CASES FILED AGAINST HIM BY RESIDENTS OF THE SUBDIVISION
*UNTIL TODAY VISAYAS POWER GRIS IS NOT YET STABLE OF ITS TOTAL SUPPLY EVEN
AS VERY RARE OCCASION THAT BROWNOUTS STILL HAPPEN IN THE PROVINCE
*MILITARY IS WATCHING THE LEGAL FRONTS OF THE NPAS IN ORDER TO BLOCK
THEIR PLANNED REENTRY IN BOHOL
…………
*LAMDAG NGA IPADAYON NA GYUD KARONG OKTUBRE 23 ANG PINILIAY SA MGA
BARANGAYS, MATUD PA NI COMELEC SUPERVISOR ELY LAVARIA
*GIKALIPAY UG DAKU NI REP. RENE RELMAPAGOS NGA GIAPROBAHAN NI PRES
RODRIGO DUTERTE AND LIBRENG EDUKASYON SA COLLEGE SUGOD SUNOD
TUIG
*ENERGY FORUM NGA GITAMBUNGAN UG 34 KA MGA NASUD SA ASIA ANG
MAGSUGOID NA KARONG MGA ORASA DINHI SA DAKBAYAN SA TAGB.
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