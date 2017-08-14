TODAYS TOP NEWS MONDAY AUGUST 14, 2017
Aug 14th, 2017 by headlines
*POWER BARGE WITH CAPACITY OF 25 MEGAWATTS IS EXPECTED TO ARRIVE
TOMORROW OR WEDNESDAY AT THE TAPAL PORT IN UBAY TOWN INSTEAD OF DOCKING
AT THE CATAGBACAN PORT IN LOON
*INVESTIGATION CONTINUE ON THE KILLING OF LADY LAWYER MIA MASCARINAS GREEN
FOCUSED ON THE PRESENCE OF THE SUSPECTED KILLERS
*BOHOL IS ALERTED WITH THE ENTRY OF CHICKEN AS LUZON SOURCES ARE BANNED
TO SEND CHICKEN SUPPLY TO THE PROVINCE
……………..
*GI DENY ANG INJUNCTION NILA NI VICE GOV DIONISIO BALITE UG 4 KA MGA OPISYALES SA KAPITOLYO DIIN NAGPASABOT NGA SUSPENDIDO GIHAPON ANG BISI GOVERNADOR HANGTUD NING MGA ADLAWA
*ANG PAGTUKOD SA MODERNA NGA BOHOL AIRPORT SA LUNGSOD SA PANGLAO
MAHUMAN SA IYANG SCHEDULE NGA HUNYO SA SUNOD TUIG
*ANG BOLANON NGA AQUAMAN ATTY. MACEREN MILANGOY KAGAHAPON SA MABUGDNAW
NGA KADAGATAN SA LONDON
Link back to: Live Radio Recorded Broadcast Hot Topics