*POWER BARGE WITH CAPACITY OF 25 MEGAWATTS IS EXPECTED TO ARRIVE

TOMORROW OR WEDNESDAY AT THE TAPAL PORT IN UBAY TOWN INSTEAD OF DOCKING

AT THE CATAGBACAN PORT IN LOON

*INVESTIGATION CONTINUE ON THE KILLING OF LADY LAWYER MIA MASCARINAS GREEN

FOCUSED ON THE PRESENCE OF THE SUSPECTED KILLERS

*BOHOL IS ALERTED WITH THE ENTRY OF CHICKEN AS LUZON SOURCES ARE BANNED

TO SEND CHICKEN SUPPLY TO THE PROVINCE

……………..

*GI DENY ANG INJUNCTION NILA NI VICE GOV DIONISIO BALITE UG 4 KA MGA OPISYALES SA KAPITOLYO DIIN NAGPASABOT NGA SUSPENDIDO GIHAPON ANG BISI GOVERNADOR HANGTUD NING MGA ADLAWA

*ANG PAGTUKOD SA MODERNA NGA BOHOL AIRPORT SA LUNGSOD SA PANGLAO

MAHUMAN SA IYANG SCHEDULE NGA HUNYO SA SUNOD TUIG

*ANG BOLANON NGA AQUAMAN ATTY. MACEREN MILANGOY KAGAHAPON SA MABUGDNAW

NGA KADAGATAN SA LONDON

Link back to: Live Radio Recorded Broadcast Hot Topics