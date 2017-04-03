TODAYS TOP NEWS MONDAY APRIL 3, 2017
Apr 3rd, 2017 by headlines
*POLICE SUPT. PATRICIO DEGAY, JR. FORMER HEAD OF SWAT IS NAMED NEW
POLICE CHIEF OF TAGB VICE POLICE SUPT. NICOLAS OLAIVAR WHO WAS
TRANSFERRED TO SULTAN KUDARAT IN CONNECTION WITH THE MURDER OF ATTY
MAYA MASCARINAS GRFEEN
*ALBUR SANITARY LANDFILL IN ALBUR IS ORDERED BY THE ENVIRONMENTAL MANAGEMENT
BUREAU TO START OPERATING AND ACCEPTING GARBAGE SOON
*TWO WITNESSES IN THE MURDER OF ATTY MAYA MASCARINAS GREEN WITHDRAW
THEIR STATEMENTS POINTING TO LLOYD MENODZA AS THE SUSPECT
*1ST GREEN DISTRICT ENVISIONED BY REP. ARIS AUMENTAOD WHILE REP. ART YAP
WANTS A DEPARTMENT OF OFW CREATED TO ATTEND THE NEEDS OF OFWS
………
*DILI TINOOD ANG MGA TAHO NGA 15 KA ARMADONG NEW PEOPLES ARMY
ANG MAKITAN DIDTO SA BRGY SAN MIGUEL LUNGSOD SA DANAO, GIPAKLARO NI
DANAO POLICE CHIEF INSPECTOR ERNIUETO FENIZA
*MGA RUGBY BOYS NGA NAGLATAGAW SA SYUDAD ANG LISOD HIPOSON TUNGOD KAY
WALAY REHABILITATION CENTER DINHI SA DAKBAYAN
*GIDIDAN NA SA OMBUDSMAN SI FORMER MAYOR ESTHER TABIGUE SA PAG LANSAR
SA BISAN UNSANG POSITION SA GOBIERNO
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