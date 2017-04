*POLICE SUPT. PATRICIO DEGAY, JR. FORMER HEAD OF SWAT IS NAMED NEW

POLICE CHIEF OF TAGB VICE POLICE SUPT. NICOLAS OLAIVAR WHO WAS

TRANSFERRED TO SULTAN KUDARAT IN CONNECTION WITH THE MURDER OF ATTY

MAYA MASCARINAS GRFEEN

*ALBUR SANITARY LANDFILL IN ALBUR IS ORDERED BY THE ENVIRONMENTAL MANAGEMENT

BUREAU TO START OPERATING AND ACCEPTING GARBAGE SOON

*TWO WITNESSES IN THE MURDER OF ATTY MAYA MASCARINAS GREEN WITHDRAW

THEIR STATEMENTS POINTING TO LLOYD MENODZA AS THE SUSPECT

*1ST GREEN DISTRICT ENVISIONED BY REP. ARIS AUMENTAOD WHILE REP. ART YAP

WANTS A DEPARTMENT OF OFW CREATED TO ATTEND THE NEEDS OF OFWS

………

*DILI TINOOD ANG MGA TAHO NGA 15 KA ARMADONG NEW PEOPLES ARMY

ANG MAKITAN DIDTO SA BRGY SAN MIGUEL LUNGSOD SA DANAO, GIPAKLARO NI

DANAO POLICE CHIEF INSPECTOR ERNIUETO FENIZA

*MGA RUGBY BOYS NGA NAGLATAGAW SA SYUDAD ANG LISOD HIPOSON TUNGOD KAY

WALAY REHABILITATION CENTER DINHI SA DAKBAYAN

*GIDIDAN NA SA OMBUDSMAN SI FORMER MAYOR ESTHER TABIGUE SA PAG LANSAR

SA BISAN UNSANG POSITION SA GOBIERNO

Link back to: Live Radio Recorded Broadcast Hot Topics