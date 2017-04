*POLICE STATION COMMANDERS ALL OVER BOHOL ALERTED ON REPORTS THAT ANOTHER GROUP OF ABU SAYYAFS MIGHT ARRIVE IN BOHOL TO RESCUE THE 6 SURVIVING ABU SAYAFF WHO WERE NOT KILLED DURING THE MILITARY ASSAULT IN INBANANG LAST WEEK

*POLICE TRIES TO IDENTIFY WHO ARE THE LOCAL CONTACTS OF THE ARMED GROUP BEFORE THE ENCOUNTER IN BRGY NAPO INABANGA

*EVERYTHING IN BOHOL REMAINS NORMAL AS ASEAN MEETINGS ARE ALL SET TO START

IN THURSDAY NEXT WEEK

*TOURISM IN BOHOL IS BACK TO NORMAL AFTER THE INABANGA MILITARY ASSAULT EVEN AS SOME RESORTS EXPERIENCE SOME CANCELLATION OF THEIR GUESTS RESERVATIONS

*GIKONPIRMAR SA MILITAR NGA SI JOSLEITO MILLORA ANG TAGIYA SA BALAY NGA GISAKAN SA MGA ABU SAYYAF DAKONG BUHI PERO SAMRAN SAMTANG 6 KA ABU SAYAFF ANG GIPANGITA HANGTUD KARONG BUNTAG

*MIBALIK NA ANG KADAGHANAN, APAN DUNA PAY NAGPABILLIN SA EVACUATION CENTERS

DIDTO SA IANABANG SANGLIT NAHADLOK ANG MGA EVACUEES NGA BASIN ADUNAY LAING

PAG-ATAKI SA ABU SAYYAFFS

*12 KA LUNGSOD ANG NAG-ATUBANG UG PAG-IMBISTIGAR UG KASO UNYA SA OMBUDSMAN GUMIKAN PADAYON PAGGAMIT SA ILANG MGA OPEN DUMPSITES

