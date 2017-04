*I. FINALLY, A WARRANT OF ARREST WAS ISSUED BY THE COURT FOR LLYOD GONZAGA, THE PRIME SUSPECT IN THE MURDER OF ATTY MIA MASCARINAS GREEN.. BUT THE NONBAILABLE WARRANT WAS ISSUED IN CONNECTION WITH THE ILLEGAL FIREARMS

*FIRST INTERNATIONAL DIRECT FLIGHT FROM ABROAD IS CONFIRMED PHILIPPINE AIRLINES TO FLY FROM INCHEON INTL AIRPORT IN SOUTH KOREA DIRECT TO BOHOL STARTING ON JUNE 22

*THE LACK OF POWER STILL HAUNTS THE BOHOLANOS IN THE COMING YEARS.UNLESS

RENEWABLE ENERGY SUCH AS SOLAR AND WIND CAN BE INSTALLED IN BOHOL

*GIPA INHIBIT ANG MGA PISKAL SA DUHA KA MGA SUSPITSADO SA PAG AMBUSH PATAY SA ABOGADO NGA MAY MASCARINAS GREEN

*BOL-ANON NGA UNDER SECRETARY HALMEN APALILSOK VALDEZ SA MALACANANG ANG

MI-AWHAG KANG PRES DIGOGN DUTERTE SA PAGIMBISTIGAR UG TINOD BA TONG DIHAY

MGA MANUBRA ALANG SA USA KA RICE PLUGGUNG

*KUWANG ANG GUARDIA SA BOHOL DISTRICT JAIL SAMTANG NAGSUGWAK ANG MGA PRISO

NGA NALAMBIGIT SA DRUGA . MIKABAT SA 654 , KA PRSIO O 70 % SA MGA PRISO

