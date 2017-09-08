TODAYS TOP NEWS FRIDAY SEPTEMBER 8, 2017
Sep 8th, 2017 by headlines
*POWER SUPPLY FEARED TO FALL SHORT TODAY WITH ZERO RESERVE WHILE NGCP PLACED THE VISAYAS GRID ON RED ALERT AGAIN YESTERDAY
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*NANGANDAM KARON ANG PROBINSIYA SA PAGAHIMUON NGA PAGPANGHINLO SA KABAYBAYON SA LALAWIGAN SA BOHOL KARONG SEPTYEMBRE 17
*ANDAM ANG KAPOLISAN SA BOHOL NGA PAKUYOGON ANG MGA SAKOP SA MEDIA SA MGA OPERASYON BATOK SA ILLEGAL NGA DROGAS APAN KINAHANGLANG SUNDON ANG MGA PAMAAGI ARON DILI MABULILYASO ANG OPERASYON
*MIANGKON ANG USA KA BATAN-ON NGA NASIKOP SA BUY-BUST SA PANGLAO NGA SA BARANGAY MANGA SA TAGBILARAN SYA TIGKUHA OG SHABU
*GIBASOL SA BFAR ANG MGA “MIDDLEMEN” NGA MAOY NAGMAHAL SA PRESYO SA ISDA DINHI SA BOHOL ITANDI SA UBANG LALAWIGAN SAMTANG ANG PAGTUKOD OG MGA BAGSAKANAN OG ISDA MAOY GITUMBOK SA AHENSIYA NGA MAKATABANG SA PAGPABARATO SA PRESYO
*NASIKOP SA KAPULISAN SA INABANGA ANG USA KA LALAKI NGA WANTED SA KASONG FRUSTRATED MURDER DIDTO SA MISAMIS ORIENTAL SA DIHANG NASIGPATAN SA BARANGAY BUGHO SA LUNGSOD SA LOBOC
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