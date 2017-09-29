TODAYS TOP NEWS FRIDAY SEPTEMBER 29, 2017
Sep 29th, 2017 by headlines
*JUVENILE DELINQUENTS RESPONSIBLE IN SERIES OF SNATCHING FOUND TO BE HOOKED IN DRUGS
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*PADAYON ANG PAGPAHUNGAW OG KASAGMUYO SA KADAGHANAN KABAHIN SA TAHO NA IPATUMAN NA KARONG ENERO ANG USBAW SA ENTRANCE FEE SA CHOCOLATE HILLS VIEW DECK
*MISAKA ANG KRIMEN SA BOHOL DIIN NAG-UNA GIHAPON ANG KAWAT UG TULIS SA MGA KRIMEN NGA NATALA SA KAPULISAN SA LALAWIGAN
*GISIBOG SA COMELEC ANG PAGDAWAT SA MGA CERTIFICATE OF CANDIDACY SA MGA BUOT MAGPAPILI SA PINILIAY SA BARANGAY UG SANGGUNIANG KABATAAN
*GUSTO SA KAPOLISAN SA BOHOL NGA MAKABATON OG MGA BOMB DISPOSAL EQUIPMENT
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