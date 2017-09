*302ND BRIGADE COMMANDER, BRIG. GEN. ARNULFO MATANGUIHAN, DOUBTS CLAIM OF INDIVIDUALS WHO EXTORTED MONEY FROM BUSINESSMAN THAT THEY WERE MEMBERS OF NPA

*ANOTHER MOTORCYCLE ACCIDENT IN DAUIS CLAIMS LIFE OF A DRUNK DRIVER

…………….

*USA KA PUYA NGA GIBANABANANG ANAA PALANG SA DUHA KA BUWAN NAPALGAN SA BASURAHAN SULOD SA PANSAYAN SA 2ND FLOOR SA CITY SQUARE

*NAKADAYEG ANG MINISTRO SA BRUNEI SA KAANINDOT SA BOHOL UG NANAAD NGA MOBALIK ARON MASUROY ANG UBAN PANG MGA DAPIT SA LALAWIGAN

*NAPALGANG PATAY NA UG GITUHOANG NAGHIKOG ANG USA KA MOLUPYO SA BARANGAY CENTRO SA LUNGSOD SA TUBIGON DIIN ANG BIKTIMA GIKATAHONG NAWAD-AN NA SA MAAYONG PANGHUNAHUNA TUNGOD SA PAGKAGUMON SA DROGA

