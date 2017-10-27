TODAYS TOP NEWS FRIDAY OCTOBER 27, 2017
Oct 27th, 2017 by headlines
*TRINIDAD FIRST TOWN IN BOHOL TO INSTALL WIDE-SCALE SECURITY MONITORING THROUGH CCTV
*REMAINS OF BISHOP “Didi” PUEBLOS WILL ARRIVE AT THE TAGBILARAN CITY AIRPORT AT 10 TOMORROW MORNING AND WILL STAY OVERNIGHT AT THE ST. JOSEPH CATHEDRAL
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*GISUGYOT ANG PAGHIMO OG KOOPERATIBA SA MGA MANANAGAT ARON PAGBARATO SA PRESYO SA ISDA SA BOHOL
*GILAUMANG MASUGAAN SA DILI PA MATAPOS ANG TUIG ANG 530 KA MGA BALAY SA IKADUHANG DISTRITO SA DEPARTMENT OF ENERGY
*PATAY’NG LAWAS NI BISHOP PUEBLOS MAHIDANGAT UGMA SA BUNTAG, DILI NA IADTO SA LOON
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