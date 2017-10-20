TODAYS TOP NEWS FRIDAY OCTOBER 20, 2017
Oct 20th, 2017 by headlines
*BOHOL WINS MOST BUSINESS-FRIENDLY LOCAL GOVERNMENT UNIT AWARD ADJUDGED BY THE PHILIPPINE CHAMBER OF COMMERCE AND INDUSTRY
*RIVERS AND TRIBUTARIES IN BOHOL WATCHED AFTER THE HEAVY DOWNPOUR BROUGHT ABOUT BY TYPHOON PAOLO WHILE A LOW PRESSURE AREA HEADS TOWARDS PUERTO PRINCESA IN PALAWAN
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*GILAUMANG MOSULBONG ANG TURISMO SA TERSERO DISTRITO SA HIGAYON NGA MOSUGOD NA OG PANAW ANG AIR JUAN, SUMALA KANG BOKAL ALEXIE TUTOR
*GIBANTAYAN KARON ANG MGA PAGDAHILI SA YUTA UG MGA DAPIT NGA DALING BAHAON SA BOHOL TUNGOD SA PAGSIGE OG UWAN
*DUNA NAY WALO KA COMMUNITY FISH LANDING CENTERS DINHI SA BOHOL NGA MIKABAT NA NGADTO SA P24 MILYONES ANG KINATIBUK-ANG KANTIDAD SA MGA PROYEKTO, SUMALA SA BFAR
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