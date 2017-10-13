TODAYS TOP NEWS FRIDAY OCTOBER 13, 2017
Oct 13th, 2017 by headlines
*THIRD DISTRICT CONGRESSMAN ARTHUR YAP SAYS HE JOINED PDP-LABAN TO SHOW SUPPORT TO THE PRESIDENT AND THAT THE INVITATION CAME FROM SPEAKER PANTALEON ALVAREZ
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*GIPASALIG SA MAYOR SA MARIBOJOC NGA SA DI MADUGAY MAHUMAN NA PAGPAHALUNA SA STREETLIGHTING SA ILANG LUNGSOD GAMIT ANG SOLAR POWER AGI’G TUBAG SA DUGAY NANG REKLAMO SA MGA MOTORISTA MAHITUNGOD SA KANGITNGIT SA KADALANAN
*NABALAKA ANG TINUGYANAN SA PDEA DINHI SA BOHOL KUNG MAAPAS BA SA ILANG MGA KAWANI ANG PAGSUMPO SA PATIGAYON SA ILEGAL NGA DROGA HUMAN NAHUKMAN NI PRESIDENTE DUTERTE NGA DI NA MANGULO SA PAGLUTOS SA DROGA ANG MGA PULIS SANGLIT PDEA MAN ANG AHENSYA SA GOBYERNO NGA GISANGONAN SA TAHAS
*NANUMPA KANG MAYOR BOY PAHANG ANG MGA BAG-ONG GITUDLO NGA SAKOP SA BAG-ONG GI-ORGANISAR PAG-USAB NGA PEOPLES LAW ENFORCEMENT BOARD SA ANTEQUERA
*GITINGUHA SA KANHI MAYOR SA PANGLAO, DR. DOLOREICH DUMALUAN, NGA MASULBAD ANG PROBLEMA SA KALIKOPAN PINAAGI SA LIQUID UG SOLID WASTE DISPOSAL MACHINE
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