TODAYS TOP NEWS FRIDAY NOVEMBER 3, 2017
Nov 3rd, 2017 by headlines
*COMELEC-BOHOL READY TO RESUME REGISTRATION OF VOTERS BY NOVEMBER 6
*ALL SOULS’ DAY AND ALL SAINTS’ DAY GENERALLY PEACEFUL, ACCORDING TO BOHOL POLICE PROVINCIAL OFFICE
…………..
*GIPALAWMAN PA SA KAPULISAN SA BOHOL PAG-IMBESTIGA SA PAGSULOD SA USA KA DAGKONG SINDIKATO SA MANGINGILAD NGA GIKAN SA MINDANAO KINSA MIBIKTIMA OG PIPILA KA MGA NEGOSYANTE DINHI SA BOHOL UG NAKADAGIT OG MGA TINDANG PRODUKTO NGA MIKANTIDAD SA KINATIBUK-AN OG 2 KA MILYON KA PESOS
*DIDTO NA SA KADAGATAN SA LAPU-LAPU NAGPAMISA ANG PAMILYA NI BIEN UNIDO MAYOR GISELA BONIEL PANAHON SA KALAG-KALAG SANGLIT GITUHOAN MANG DIDTO GILABAY SA MAONG DAPIT ANG PATAYNG LAWAS SA MAYOR NGA HANGTOD KARON WA PA MAKIT-I
*GILAUMANG MAKADUGANG SA KAKUHAAN OG SUGANG DAGITAB ANG BAG-ONG GILUSAD NGA HYDROELECTRIC POWER PLANT DIDTO SA LUNGSOD SA LOBOC
Link back to: Live Radio Recorded Broadcast Hot Topics