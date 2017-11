*MINDANAO-BASED SYNDICATE WHO VICTIMIZED BOHOLANOS IN A BOUNCING CHECK MODUS BELIEVED TO HAVE AN ACCOMPLICE IN BOHOL

*LTO-7 REGIONAL OFFICE PLANS TO OPEN ADDITIONAL BRANCHES IN TUBIGON AND CARMEN TO EASE THE WORKLOAD IN THE EXISTING LTO OFFICE IN BOHOL

*GIKABALAK-AN NGA MAKAAGNI OG KINSAY MADALA NGA MAMAHIMONG BAG-ONG MEMBRO SA NPA ANG USA KA LIDER SA MGA REBELDE NGA SI RUSTICO TAN SAMTANG GIPASLAK SUD SA BOHOL DISTRICT JAIL

*MIHIMAKAK ANG ASAWA SA BIKTIMA SA PAGPANIGBAS DIDTO SA LUNGSOD SA DAGOHOY SA PAMASANGIL NGA SALBAHIS ANG IYANG BANA HINUNGDAN NGA GITIGBAS KINI SA KAUGALINGONG AMAHAN

*TUMONG SA BOKSINGERONG HAPON NGA SI SHOTA HAYASHI NGA PILDIHON ANG BOL-ANONG BOKSINGERO NGA SI MARK MAGSAYO SA IKAUPAT NGA HUGNA; SAMTANG MIHAGIT SI MAGSAYO KANG SHOTA HAYASHI NGA DILI ISULTI KUN DILI BUHATON ANG GIPANGANTI

