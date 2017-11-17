TODAYS TOP NEWS FRIDAY NOVEMBER 17, 2017
Nov 17th, 2017 by headlines
*BOHOL TO HOST ANOTHER ASEAN MEETING BY END OF MONTH, THE FOURTH GATHERING OF DELEGATES FROM OTHER COUNTRIES HERE WITHIN THIS YEAR
*BOHOL PROVINCIAL EMPLOYEES- MULTI PURPOSE COOPERATIVE OPEN TO VENTURE ON FUEL RETAIL BUSINESS
……………….
*SUWAYAN SA NGCP ANG PAGKUHA OG KURYENTE GIKAN SA POWER BARGE NGA GIDUNGGO SA UBAY SA PANAHON NGA IPAHIGAYON ANG PREVENTIVE MAINTENANCE KARONG DISYEMBRE 2 ARON MALIKAYAN ANG HINGPIT NGA PAGKAPAWNG SA SUGA TIBOOK LALAWIGAN
*NAPALGANG PATAY SUD SA LAWAK SA USA KA RESORT SA PANGLAO ANG USA KA 43 ANYOS NGA TURISTA NGA TAGA SWITZERLAND
*NAA NA SA BOHOL DISTRICT JAIL NATANGGONG ANG USA KA LIDER SA NPA NGA NASIKOP KARONG BAG-O DIDTO SANTANDER SA LALAWIGAN SA SUGBO ARON ATUBANGON SA HUKMANAN DINHI ANG MGA KASONG PAGPATAY UG PAGSUWAY OG PATAY NGA GISANG-AT BATOK KANIYA
Link back to: Live Radio Recorded Broadcast Hot Topics