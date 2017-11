*TAGBILARAN CITY EYES STRICT REQUIREMENT OF CCTV CAMERAS FROM ESTABLISHMENTS TO HELP CURB THE RISE OF CRIMINALITY

*BARANGAY HEALTH WORKERS AND BARANGAY NUTRITION SCHOLARS TRAINED ON ILL EFFECTS OF DRUG ABUSE IN PREPARATION FOR THE DRUG-CLEARING CAMPAIGN WHERE STICKERS WILL BE POSTED ON DRUG-FREE HOUSEHOLDS

……………

*TUKORON SA LILA ANG USA KA SOLAR-DIESEL POWER PLANT UG USA KA WATER PARK RESORT PINAAGI SA PAKIG-ALAYON SA USA KA KOREANO NGA KOMPANYA

*NAGKADAGHAN NA ANG MG MOLUPYO SA TAGBILARAN ANG NAGTIMAAN NA SA KAMAHINONGDANON SA PAGSIHA SA MGA BASURA, SUMALA KANG LITO TALADUA, ANG HEPE SA SOLID WASTE MANAGEMENT OFFICE SA SYUDAD

*NAKADAWAT OG PASIDUNGOG SA ‘SEAL OF GOOD LOCAL GOVERNANCE’ SA 2017 ANG BOHOL UG LIMA KA LUNGSOD

*NAGPABILING HAGIT UG PROBLEMA SA OFFICE OF THE PROVINCIAL VETERINARIAN ANG PAGHIPOS SA LATAGAW NGA MGA IRO, OPV NANGAYOG TABANG SA MEDIA SA PAG-AWHAG SA MGA OPISYAL SA BARANGAY

