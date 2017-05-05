TODAYS TOP NEWS FRIDAY MAY 5, 2017
May 5th, 2017 by headlines
*BOHOL POLICE CONFIRMS ‘ABU SAAD’ ARRESTED IN TUBIGON EARLY MORNING YESTERDAY
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*ILUSAD KARONG ADLAWA ANG MGA PROYEKTO SA DOST PARA SA SIYENSIYA UG TEKNOLOHIYA UG PANGLAWAS DIDTO SA UBAY
*GISIKOP SA KAPULISAN ANG USA KA DALAW SA KAMPO DAGOHOY HUMAN NASAKPANG NAGPALUP-IT OG SHABU PARA SA IYANG GIDUAW NGA BINILANGGO SA KAMPO DAGOHOY
*MISAAD SI DA SECRETARY MANNY PINOL NGA DUGANGAN PA ANG MGA KAHIMANAN SA PAGPANAGAT SA MGA BOL-ANONG MANANAGAT
*APO NI ANHING GOB. AUMENTADO, 38 KA MGA BOL-ANON NAKAPASAR SA 2016 BAR EXAM
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