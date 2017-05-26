TODAYS TOP NEWS FRIDAY MAY 26, 2017
May 26th, 2017 by headlines
*PNP NOW ON ALERT AS INTELLIGENCE TEAM MONITORS 13 MARANAO ‘MISSIONARIES’ IN BOHOL
*AMID MARAWI CLASHES, BOHOLANO AMBULANCE DRIVER KILLED IN RESCUE ATTEMPT
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*PHILIPPINE ARMY: MGA KATAWHAN SA BOHOL DILI KINAHANGLANG MABALAKA SA KAGULIYANG SA SIYUDAD SA MARAWI, KASUNDALOHAN NAKA-FULL ALERT KARON
*GILARAW SA KAGAMHANANG PROBINSYAL NGA MAGPAHIGAYON OG LAING HUGNA SA PAGBANSAY-BANSAY SA MGA BARANGAY TREASURERS UG MGA MAG-UUMA KABAHIN SA PROGRAMA KONTRA TERORISTA UG DURUGISTA
*GIPAHAYAG NI PRO-7 DIRECTOR CHIEF SUPERINTENDENT NOLI TALINO NGA WALAY NAMONITOR NGA DUNAY PLANO ANG MAUTE GROUP NGA MOABOT SA KABISAY-AN
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