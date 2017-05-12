TODAYS TOP NEWS FRIDAY MAY 12, 2017
May 12th, 2017 by headlines
*SWAT, AFP ON STANDBY FOR SAN ISIDRO TOWN FIESTA
*1 NABBED, 1 ESCAPED IN ANTI-ILLEGAL DRUGS OPERATIONS IN TALIBON
*CARPENTER DIES AFTER FALLING FROM A SCAFFOLDING at Tagbilaran pier
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*NAKASIKOP NA SAB ANG PDEA UG DUHA PA KA MGA GIKATAHAPANG TIGPAYUHOT OG SHABU SA SYUDAD SA TAGBILARAN
*GILUSAD DTI SA PAKIGTAMBAYAYONG SA PHILIPPINE CENTER FOR ENTREPRENEURSHIP UG BOHOL CHAMBER OF COMMERCE AND INDUSTRY ANG KAPATID MENTOR ME PROGRAM PARA SA MGA GAGMAYNG MAGPAPATIGAYON SA BOHOL
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