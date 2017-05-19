TODAYS TOP NEWS FRIDAY MAY 12, 2017
May 19th, 2017 by headlines
*MILITARY NOT TAKING CHANCES IN THE PRESENT PEACE OF BOHOL AFTER ABU SAYYAF INFILTRATION
*SLAIN INABANGA COUPLE NOT ABUS, ACCORDING TO PNP-7 REGIONAL DIRECTOR NOLI TALIÑO
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*GISUGYOT SA AFP NGA HATAGAN OG 2.2 MILYONES KA PESOS ANG MGA MOLUPYO SA CALAPE NGA NAKATUMBOK SA NAHIMUTANGAN SA KATAPUSANG DUHA KA MGA SAKOP SA ABU SAYYAF NGA NAPATAY SA ILANG LUNGSOD
*HUMAN GISUSPENSO SA OMBUDSMAN SI BISE GOBERNADOR DIONISIO BALITE, ACTING VICE GOVERNOR BENJIE ARCAMO MAOY MANGULO SA REGULAR SESSION SA SANGGUNIANG PANLALAWIGAN KARONG BUNTAG
*GILUSAD KAGAHAPON ANG UNANG LIBRO NGA NAGSAYSAY SA KINABUHI NI ANHING GOBERNADOR ERICO AUMENTADO
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