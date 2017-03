*VICE PRES. LENI ROBREDO IS ARRIVING THIS MORNING, DROPS BY DYRD TO TALK TO THE BOHOLANOS OVER THE AIRLANES WHILE THREE ANGAT BUHAY ACTIVITIES ARE SET IN MARIBOJOC AND PANGLAO AND A MEETING WITH THE BUSINESS SECTOR AT NOONTIME TODAY

*BJMP-7 REGIONAL DENTIST TO TAKE OVER BOHOL DISTRICT JAIL, TEMPORARILY REPLACING CHIEF INSPECTOR JOSE RUSYLVI ABUEVA WHO IS SET TO BE PROMOTED

*USA KA 4 ANYOS NGA BATA ANG NAMATAY SA CHOLERA DIDTO SA BADJAO COMMUNITY SA BARANGAY TOTOLAN SA LUNGSOD SA DAUIS, SAMTANG 73 ANG NASUTA NGA NATAPTAN SAB OG CHOLERA

*NASIKOP SA PDEA-BOHOL ANG USA KA GIKATAHAPANG TIGPAMALIGYA OG SHABU ATUL SA BUY-BUST OPERATION KARONG BAG-O SA DAN CALCETA, DAKBAYAN SA TAGBILARAN

*MIKABAT NA SA 185 TAWO ANG NATAPTAN OG DENGUE DINHI SA BOHOL SA NAKALABAY’NG PITO KA SEMANA

