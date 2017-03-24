TODAYS TOP NEWS FRIDAY MARCH 24, 2017
Mar 24th, 2017 by headlines
*CAFGU MEMBER AND ANOTHER MAN KILLED IN BUENAVISTA ALLEGEDLY BY A WANTED MAN WHO IS A SUSPECT IN THREE EARLIER MURDER CASES IN THE TOWN
*CEBU-BOHOL INTERCONNECTION PROJECT MAHUMAN SA 2020, SUMALA SA NGCP
*PROVINCIAL GOV’T ALLOCATES 101 MILLION PESOS FOR DISASTER RESPONSE
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*USA KA NAGPAKABANANG LUNGSORANON MIHANGYO SA DYRD NGA MAPADANGAT NGADTO SA KADAGKUAN SA SYUDAD SA TAGBILARAN UG SA PROBINSYA SA BOHOL ANG NAINGON SA NAPAGSAGDAN NGA DUWAANAN SA MGA BATA SA PRESIDENT GARCIA PARK ATBANG SA BOHOL WISDOM SCHOOL SA CPG NORTH AVENUE
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