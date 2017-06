*FIRST COUSIN OF PROVINCIAL BOARD MEMBER NIÑO REY BONIEL ALLEGES THE BOARD MEMBER SHOT DEAD HIS WIFE, BIEN UNIDO MAYOR GISELA BONIEL, AND HER DUMPED IN OLANGO SEAWATERS IN CEBU

*BACLAYON ELEMENTARY SCHOOL PRINCIPAL CLARIFIES THAT THE UNFINISHED BUILDING IN THEIR CAMPUS IS NOT AN ABANDONED PROJECT BUT ONLY AWAITS ENOUGH FUNDING FOR ITS COMPLETION

…………..

*MOGAWAS SA SESSION HALL ANG SANGGUNIANG PANLALAWIGAN UG ADTO SA BOHOL TROPICS IPAHIGAYON ANG SESSION KARONG ADLAWA

*GIPAMAHAYAG SA KAPULISAN UG MILITAR NGA ANG BULTO SA SHABU NGA NAGKANTIDAD OG 18 MILYONES KA PESOS NGA NASAKMIT SA CLARIN WALAY KALABUTAN SA ABU SAYYAF NGA MISULOD SA BOHOL

*NAKASIKOP NA SAB ANG KAPULISAN SA TAGBILARAN OG LAING GIDUDAHANG TIGPAYUHOT OG SHABU ATUL SA USA KA BUY-BUST OPERATION KAGAHAPON SA HAPON SA LINDAVILLE PHASE 1, BARANGAY TIPTIP

Link back to: Live Radio Recorded Broadcast Hot Topics