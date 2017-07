*BOARD MEMBER NIÑO REY BONIEL PLEADS NOT GUILTY TO KIDNAP, ILLEGAL DETENTION RAPS IN RELATION TO THE REPORTED DEATH OF HIS WIFE, MAYOR GISELA BONIEL WHOSE BODY REMAINS MISSING

*DRUG PERSONALITY KILLED IN SHOOTOUT THAT ENSUED AFTER A BUY-BUST OPERATION INABANGA, BUT THE MAIN TARGET MANAGED TO ESCAPE

*BOHOL TOURIST ARRIVALS HIT 1-MILLION MARK, SURGE BY 39.7% IN 2016

*MIHANGYO SA PNP CHIEF ANG PPOC UG PADAC NGA TUGOTAN ANG DRUG TESTING CENTER SA PHO NGA MAKAPAHIGAYON OG DRUG TEST ALANG SA MGA MOKUHA’G LISENSIYA SA ARMAS PANAHON SA LTOPF CARAVAN

*GIKATAKDANG MOSUROY DINHI SA BOHOL ANG MGA DELEGADO SA ASEAN MEETING SA SUGBO

