TODAYS TOP NEWS FRIDAY JUNE 16, 2017
Jun 16th, 2017 by headlines
*P150 THOUSAND RELEASED TO SPEED UP search AND retrieval of SLAIN BIEN UNIDO MAYOR body, P100 THOUSAND CAME FROM THE PROVINCIAL AND P50 THOUSAND FROM THE LEAGUE OF MUNICIPALITIES- BOHOL CHAPTER
*TEST RESULTS OF BLOOD RECOVERED FROM PUMPBOAT AWAITED
*TAGBILARAN GRADUALLY EASING TRAFFIC CONGESTION ON THE SECOND WEEK OF CLASSES, ACCORDING TO CITY TRAFFIC MANAGEMENT OFFICE
…………….
*NANGINAHANGLAN KARON OG DUGANG MGA DIVERS ANG SEARCH AND RETRIEVAL OPERATIONS TEAM TUNGOD SA KALAPAD SA DAGAT NGA GIHAGBONGAN NI BIEN UNIDO MAYOR GISELA BONIEL
*NAKASIKOP NA SAB ANG KAPULISAN SA PROBINSYA OG LAING GIDUDAHANG TIGPAYUHOT OG SHABU ATUL SA USA KA BUY-BUST OPERATION DIDTO SA LUNGSOD SA DAUIS
Link back to: Live Radio Recorded Broadcast Hot Topics