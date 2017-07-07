TODAYS TOP NEWS FRIDAY JULY 7, 2017
Jul 7th, 2017 by headlines
*BLACKOUT IN BOHOL FEARED TO EXTEND FOR DAYS AFTER ITS MAIN SOURCE OF POWER SUPPLY WHICH IS LEYTE HAS BEEN DEVASTATED BY A MAGNITUDE 6.5 QUAKE YESTERDAY
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*NALANGAN ANG PAGTUGPA SA USA KA ABYON SA PHILIPPINE AIRLINES DINHI SA TAGBILARAN KAGAHAPON SA BUNTAG SA DIHANG NAPUGOS PAGHAPIT UNA OG TUGPA DIDTO SA MACTAN INTERNATIONAL AIRPORT TUNGOD SA ZERO VISIBILITY SA BOHOL NUNOT SA PAGBUNOK SA KUSOG NGA UWAN
*NAGPASALAMAT ANG BANAY SA GIPATAY’NG ABOGADA NGADTO SA PNP UG PUBLIKO SA PAGKASIKOP SA GIDUDAHANG MASTERMIND SA KRIMEN NGA SI LLOYD LANCER GONZAGA
*MITALIWAN NA SI FR. ANDY AYCO SA EDAD 56
*SI BOARD MEMBER ALEXIE TUTOR ANG MANGULO SA REGULAR SESSION SA SANGGUNIANG PANLALAWIGAN KARONG BUNTAG TUNGOD KAY KASAMTANGAN MANG ACTING GOVERNOR SI BISE-GOBERNADOR DIONISIO BALITE
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