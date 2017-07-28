TODAYS TOP NEWS FRIDAY JULY 28, 2017
Jul 28th, 2017 by headlines
*INCREASING DEMAND OF ELECTRICITY COMPELS BOHOL LIGHT TO DELOAD AND IMPLEMENT ROTATING BROWNOUT AS ADVISED BY NGCP
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*MIPALIT ANG KAGAMHANAN SA LUNGSOD SA OG TULO KA GENERATOR SET SA KANTIDAD NGA KAPIN USA KA MILYON KA PESOS ARON IANDAM PANAHON NGA MO-AWP NA SAB ANG TINUBDAN SA KURYENTE
*SUBLING GIMANDO NI POLICE PROVINCIAL DIRECTOR FELIPE NATIVIDAD ANG PAGPUHAG SA ILLEGAL NGA DROGAS UG ILLEGAL SWERTRES SA BOHOL
*GIPAMAHAYAG NI PROVINCIAL HEALTH OFFICER REYMOSES CABAGNOT NGA KINAHANGLAN ANG HALAPAD NGA PAGPAKATAP SA MGA KASAYURAN KABAHIN SA PAGPATUMAN SA PAGDILI SA PAGPANIGARILYO BISAN ASA TIBOOK NASUD
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