TODAY’S TOP NEWS FRIDAY JULY 21, 2017
Jul 21st, 2017 by headlines
*GOVERNOR EDGAR CHATTO ORDERS FOR THE DISMISSAL FROM SERVICE OF THE JAIL GUARD WHO WAS CAUGHT TRYING TO SNEAK SHABU AT BOHOL DISTRICT JAIL AND ALSO ORDERS THE FILING OF CHARGES AGAINST HIM
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*GIMUGNA SA LUNGSOD SA BATUAN ANG DRUG-FREE ACTION ARON MAGPABILING LUWAS GIKAN SA DROGA ANG MGA MOLUPYO SA LUNGSOD
*GOROYON ANG POWER BARGE SA SALCON SA HIGAYON NGA MAANDAM NA ANG KADUNGGUAN NIINI, SAMTANG ANG POWER BARGE SA PHINMA GIPATUN-AN OG BALIK SA MGA POWER DISTRIBUTION UTILITIES TUNGOD KAY DILI MOSUGOT SA “RATE PER USE”
*GIANDAM NA SA SANGGUNIANG PANLUNGSOD SA TAGBILARAN ANG ORDINANSA NGA MAGDILI SA PAGPANIGARILYO SA MGA PANGPUBLIKONG DAPIT, AGI’G SUPORTA SA MANDO SA KAGAMHANANG NASYONAL NGA IDILI NA TIBOOK NASUD ANG PAGPANIGARILYO BISAN ASA
*TUMONG SA NGCP NGA SA HULYO 31 MAKOMPLETO NA ANG “BY PASS” NGA PAGPAKATAP SA KURYENTE PARA SA BOHOL
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