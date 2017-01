*BOHOL WILL BE THE SITE OF THE SECOND MEGA-DRUG REHAB CENTER TO BE CONSTRUCTED IN THE PHILIPPINES THRU THE FUNDING OF CHINESE BUSINESSMEN

*CARMEN POLICE INVESTIGATOR CLARIFIES THAT ONE OF THEIR POLICE PERSONNEL FIRED HIS SERVICE FIREARM ON NEW YEAR’S EVE NOT AS PART OF THE REVELRY BUT TO RESPOND TO AN ALARM ABOUT THE PRESENCE OF AN ARMED MAN IN BARANGAY CALATRAVA

…………

*HUMAN NAORDINAHAN KAGAHAPON DIDTO SA TALIBON, TUGYANAN NA SAB KARON SI BISHOP ALBERTO UY ISIP BAG-ONG OBISPO SA DIOCESE OF TAGBILARAN KARONG ADLAWA ANHA SA ST. JOSEPH CATHEDRAL

*NASIKOP SA ENTRAPMENT SA NBI ANG DUHA KA MANAGSOON UG PAG-UMANGKON NGA GIPASANGINLANG MGA FIXER SA LTO

*TIWASON NA ANG NABIYAAN NGA PAG-AYO SA KARSADA SA MAY ABATAN SA LUNGSOD SA CORTES HUMAN SA PADAYONG REKLAMO NGA NADAWAT SA DPWH GIKAN SA MGA MOTORISTA

Link back to: Live Radio Recorded Broadcast Hot Topics