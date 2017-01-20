TODAYS TOP NEWS FRIDAY JANUARY 20, 2017
Jan 20th, 2017 by headlines
*ANOTHER SELF-CONFESSED DRUG PERSONALITY WHO EARLIER YIELDED THROUGH OPLAN TOKHANG HAD BEEN SHOT BY RIDING IN TANDEM, BUT SURVIVED
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*PATAY NA SA DIHANG NAPALGAN ANG DUHA KA BATA NGA GIKATAHONG NAANOD SA KUSOG NGA SULOG SA SAPA DIDTO SA LUNGSOD SA TRINIDAD
*DILI MOMINUS 10 KA IHO MIDAGSA SA BAYBAYON SA GARCIA-HERNANDEZ, SUMALA NI MAYOR TITA GALLENTES
*MOABOT SA 21 KA LUNGSOD ANG MOSALMOT UG MOBALIGYA SA NAGKALAIN-LAING MATANG SA UBI SA IKA-17 NGA UBI FESTIVAL KARONG ADLAWA
*KAPIN 5,000 PA ANG NAGPAREHISTRO SA BARANGAY UG SANGGUNIANG KABATAAN SA BOHOL SUD SA DUHA KA BULAN SUKAD GISUGDAN NIADTONG NOBYEMBRE, SUMALA SA COMELEC
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