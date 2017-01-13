TODAYS TOP NEWS FRIDAY JANUARY 13, 2017
Jan 13th, 2017 by headlines
*NO GOVERNMENT OFFICIAL INVOLVED IN ILLEGAL DRUGS HAD BEEN NAMED BY PRESIDENT DUTERTE DURING THE RECENT MEETING WITH MAYORS, ACCORDING TO CLARIN MAYOR ALAIN REY PIEZAS, THE PRESIDENT OF THE LEAGUE OF MUNICIPALITIES OF THE PHILIPPINES-BOHOL CHAPTER
………….
*PADAYON PANG GISUBAY SA MGA IMBESTIGADOR KUNG KINSA ANG NANGLUNGKAB SA USA KA COOP SA POBLACION, LUNGSOD SA CARMEN KARONG BAG-O DIIN NADAGIT ANG 227 KA LIBO KA PESOS
*NASIKOP SA NBI ANG GIDUDAHANG TIGPAYUHOT OG DROGA NGA WALA MOTAHAN SA OPLAN TOKHANG ATOL SA BUY BUST OPERATION SA BARANGAY MANGA NING SIYUDAD
*SUMALA SA PHILIPPINE COCONUT AUTHORITY, TULO KA LUNGSOD SA BOHOL WALAY BISAG USA KA PUNOAN SA LUBI ANG GIPUTOL SULOD SA ONSE KA BULAN SA 2016
*NAKASAKMIT ANG DENR-CENTRAL VISAYAS OG KAPIN P8 MILYON NGA KANTIDAD SA KAHOY NGA ILLEGAL NGA GIPANGPUTOL SA 2016
Link back to: Live Radio Recorded Broadcast Hot Topics