TODAYS TOP NEWS FRIDAY FEBRUARY 24, 2017
Feb 24th, 2017 by headlines
*TAGBILARAN CITY CHIEF OF POLICE NICOMEDES OLAIVAR JR. DENIES CODDLING ALLEGED KILLER OF ATTY. MIA
*POLICE RECEIVE ANOTHER REPORT OF A KIDNAP ATTEMPT, THIS TIME, IN CORTES
………..
*GIDID-AN UNA SA DEPED-BOHOL MGA TANANG FIELD TRIP SA TANANG MGA TUNGHAAN SA ELEMENTARYA OG HIGH SCHOOL HUMAN SA NAHITABONG AKSIDENTE SA TANAY, RIZAL DIIN 15 KA TINUN-AN ANG NAMATAY SA DIHANG NADISGRASYA ANG GISAKYAN NGA BUS ATUL SA FIELD TRIP
*GILAUMAN SA KAGAMHANANG PROBINSYAL NGA DAKO’G MATAMPO SA DUGANG PAGPALAMBO SA TURISMO SA BOHOL ANG GIMUGNA NGA BOHOL FILM COMMISSION
*GASTUHAN SA LUNGSOD SA MARIBOJOC OG TRES MILYONES KA PESOS ANG PAGBUTANG OG 75 KA SUGA LATAS SA NATIONAL HIGHWAY GIKAN SA MAY ABATAN BRIDGE PADUNG SA PUNTA CRUZ
Link back to: Live Radio Recorded Broadcast Hot Topics