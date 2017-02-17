TODAYS TOP NEWS FRIDAY FEBRUARY 17, 2017
Feb 17th, 2017 by headlines
*POLICE NOW TRACKING POSSIBLE ASSAILANTS OF LADY LAWYER MIA MASCARIÑAS-GREEN; WHILE BISHOP ABET UY, BOHOLANOS CONDEMN KILLING OF LADY LAWYER MIA MASCARIÑAS-GREEN AND APPEAL FOR JUSTICE
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*PAGKASIKOP SA USA KA MINOR DE EDAD MAOY TULAY SA PAGKASIKOP SAB SA TIGHANDOS OG DROGAS NGADTO SA MGA TINUN-AN
*GIATANGAN KARON SA KATAWHNA ANG STATE-OF-THE-PROVINCE ADDRESS NI GOBERNADOR EDGAR CHATTO KARONG BUNTAG
*DUL-AN NAPULO KA LIBO NGA MITAHAN KANIADTO SA OPLAN TOKHANG ANG MIPAILAWM SA PAGBANSAY-BANSAY ARON MATALIKDAN SA HINGPIT ANG DROGAS
*ANIA SA BOHOL KARON SI SENADOR KIKO PANGILINAN ARON MAKIGTAGBO SA MGA MAGLULUBI
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