TODAYS TOP NEWS FRIDAY FEBRUARY 10, 2017
Feb 10th, 2017 by headlines
*NGCP SCHEDULES TWO POWER INTERRUPTIONS TOMORROW, BUT EACH WOULD ONLY LAST AN HOUR
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*NALANDIG SA TAMBALANAN ANG 12 KA MGA BATANG BADJAO TUNGOD SA KALIBANGA
*MIDUAW SA BOHOL KAGAHAPON ANG UNANG BABAYE NGA REGIONAL DIRECTOR SA CIDG-7
*PARTNERSHIP SA BOHOL UG PALAWAN PIRMAHAN KARONG ADLAWA, SAMTANG GOBERNADOR CHATTO MANGUNA SA MGA OPISYALIS SA LALAWIGAN NGA MOTAMBONG SA ESTALASYON NI BISHOP SOC MESIONA SA PALAWAN KARONG BUNTAG
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