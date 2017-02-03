TODAYS TOP NEWS FRIDAY FEBRUARY 03, 2017
Feb 3rd, 2017 by headlines
*DARREN ESPANTO CONCERT ALL SET AT WISDOM GYM TONITE
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*GIBARUGAN NI DILG SECRETARY SUENO NGA PABILING TAAS ANG MORAL SA KAPOLISAN SA NASOD TALIWA SA PAGPATAY SA KOREANONG MAGPAPATIGAYON, JEE ICK JOO, SUD SA CAMP CRAME DIIN PULIS ANG NALAMBIGIT SA KREMIN
*HALOS 38 KA LIBO ANG MITAHAN UG 24 ANG NAPATAY SA KAMPANYA BATOK ILLEGAL NGA DROGAS SA BOHOL, SUMALA SA BOHOL POLICE PROVINCIAL OFFICE
*NAHISGUTAN NA USAB ANG FEDERALISM ATUL SA IKADUHANG ADLAW SA TIGUM SA LIGA NG MGA BARANGAY KAGAHAPON, DIIN GIPASABOT NI ATTY. LAMBINO- -ANG LEAD CONVENOR SA PDU30-CORE- -ANG HAPSAY NGA PAG-APOD-APOD SA GAHUM SA KAGAMHANAN PINAAGI SA FEDERALISM
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