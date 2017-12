*PROVINCIAL GOVERNMENT READY TO MEET MEMBERS OF THE NEWLY-FORMED BOHOL ASSOCIATION OF TOURIST TRANSPORT OPERATOR (BATTO) TO TACKLE THE REPORTED ENTRY OF SOUTHWEST TOURS BORACAY INC. WHICH IS A GIANT TRANSPORT COMPANY FROM ILO-ILO

*TAGBILARAN VICE MAYOR JOSE ANTONIO VELOSO HOPES THE SMOKE-FREE ORDINANCE WILL BE EFFECTIVELY IMPLEMENTED NOW THAT THE CITY COUNCIL HAD ALREADY APPROVED IT

………………

*NANAWAGAN ANG MAYOR SA MARIBOJOC NGADTO SA MGA NAGBUHI OG IRO NGA ATIMANON ANG ILANG MGA BUHI NGA IRO ARON DILI MAGLIBOD-SUROY SA KADALANAN NGA MAOY MAMAHIMONG HINUNGDAN SA MGA DISGRASYA

*MISUPORTA NA KARON ANG COMMISSION ON HUMAN RIGHTS (CHR) SA GIPLANONG PAGLUSAD SA DRUG-FREE STICKER NGA IPANGTAPOT SA MGA PANIMALAY SA BOHOL NGA SUGDAN KARONG DISYEMBRE 30.

