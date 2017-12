*PAGASA HOISTS SIGNAL NO. 1 OVER BOHOL, WHILE HUNDREDS STRANDED AS SEA TRIPS HAVE BEEN CANCELED PROVINCEWIDE

*INDEX CRIME VOLUME IN BOHOL DROPS WHILE TRAFFIC-RELATED INCIDENTS INCREASES WHICH CONTRIBUTED TO THE INCREASE NON-INDEX CRIMES

……………….

*ALERTO KARON ANG LALAWIGAN SA BOHOL SA PAG-IGO SA BAGYONG VINTA DINHI SA LALAWIGAN KARONG ADLAWA

