*MORE THAN 13 THOUSAND VOTERS ADDED TO THE COMELEC LIST FOR BARANGAY AND SANGGUNIANG KABATAAN ELECTIONS IN MAY 2018

*CLASSES IN ALL KINDERGARTEN AND ELEMENTARY SUSPENDED DUE TO THE ANTICIPATED HEAVY RAINS BROUGHT ABOUT BY TYPHOON URDUJA

*NANAWAGAN ANG BAG-ONG TUKOD NGA BOHOL ASSOCIATION OF TRANSPORT OPERATORS NGADTO SA SANGGUNIANG PANLUNGSOD SA TAGBILARAN NGA BABAGAN ANG PAGSULOD SA MGA DAGKONG KOMPANYA SA MGA BUS GIKAN SA GAWAS SA LALAWIGAN TUNGOD KAY PAIGO MAN ANG GIDAGHANON SA KASAMTANGANG MGA SAKYANAN SA MGA TRANSPORT OPERATORS NGA NIA KARON SA BOHOL

*PATAY ANG 24 ANYOS NGA LALAKI DIDTO SA LUNGSOD SA ANTEQUERA SA IKADUHANG PAGHIKOG PINAAGI SA PAGBITAY SA KAUGALINGON GAMIT ANG PISI NGA NYLON SUD SA ILANG PANIMAY

*APROBADO NA SA SANGGUNIANG PANLALAWIGAN ANG KANTIDAD SA 42 MILYONES KA PESOS NGA SUPPLEMENTAL BUDGET PARA SA ANNUAL INVESTMENT PROGRAM SA BOHOL SA 2017

