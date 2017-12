*BOHOL RANKS SECOND IN CENTRAL VISAYAS AREAS WITH HIGH INCIDENCE OF HIV-AIDS, ACCORDING TO THE DEPARTMENT OF HEALTH

*USAID MISSION DIRECTOR LAWRENCE HARDY II TO WITNESS TODAY’S LAUNCHING OF TAGBILARAN TOURISM DEVELOPMENT PLAN AT THE BOHOL TROPICS RESORT

*PADAYON ANG PAGPATUMAN SA KAPOLISAN SA HUGOT NGA SEGURIDAD TIBUOK BOHOL BISAN NAHUMAN NA ANG MGA TIGOM SA ASEAN TUNGOD SA NAGKADUOL NGA KASAULOGAN SA PASKO

*DUNA NAY NATUMBOK NGA GIDUDAHANG MAOY MIPUSIL-PATAY KARONG BAG-O SA USA KA BABAYE GA SAKOP SA KASAMA KA MOVEMENT

*MIHANGYO ANG KAPULISAN SA DANAO NGA ABAGAN SILA SA MGA SUNDALO SA PAGBANTAY SA SEGURIDAD SA LUNGSOD TUNGOD SA PADAYONG PAGKATAP SA TAHO NGA DUNA PAY MGA ARMADONG GRUPO NGA MASIGPATAN KARON UG UNYA SA BUKIRANG BAHIN SA LUNGSOD

