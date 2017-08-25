TODAYS TOP NEWS FRIDAY AUGUST 25, 2017
Aug 25th, 2017 by headlines
*POLICE CLUENESS ON MOTIVE OF ANOTHER KILLING OF A MAN IN INABANGA BY UNIDENTIFIED GUNMAN
*VISAYAS GRID ON RED ALERT IN THE LAST THREE DAYS
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*GIPAMAHAYAG NI BOKAL JADE BAUTISTA NGA KINAHANGLANG PANGUSGAN ANG PAG-EDUKAR SA MGA NAGMANEHO OG MGA SAKYANAN TUNGOD SA NAGKADAGHANG MGA AKSIDENTE SA KADALANAN
*NAGPASIDAAN ANG HEPE SA KAPULISAN SA TAGBILARAN NGADTO SA PUBLIKO NGA MAPASAKAAN OG KASO ANG BISAN KINSA NGA MOPALIT OG MGA KINAWAT NGA BUTANG
*GIDEKLARAR SA PROVINCIAL BIRD FLU TASK FORCE NGA PABILING LUWAS ANG LALAWIGAN SA BOHOL SA BIRD FLU UG GIPASALIG NGA LUWAS USAB KAN-ON ANG MGA MANOK UG ITLOG DINHI SA BOHOL
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