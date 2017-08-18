TODAYS TOP NEWS FRIDAY AUGUST 18, 2017
Aug 18th, 2017 by headlines
*ANOTHER BROWNOUT SCHEDULED FROM 8 THIS MORNING UNTIL 12 NOON, BUT ONLY AFFECTS SERVICE AREAS OF BOHECO II
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*GIDAKOP DIDTO SA BIEN UNIDO ANG TAG-IYA SA PUMPBOAT UG PERSONAL ASSISTANT NI MAYOR GISELA BONIEL NGA LAKIP SA GIKASUHA’G PAGPATAY SA MAYOR
*LAING GIDUDAHANG TIGPAYUHOT OG SHABU NASAKPAN SA AKTO UG NASIKOP SA MAY CAUSEWAY SA POBLACION UNO, NING DAKBAYAN SA TAGBILARAN
*NASUTA SA BOHOL POLL NGA MAOY ULAHING SURVEY SA HOLY NAME UNIVERSITY RESEARCH CENTER NGA TAAS PA GIHAPON ANG PAGSALIG SA MGA BOL-ANON NGADTO SA KAPOLISAN SA BOHOL
*MAYOR BABA YAP PINAKATAAS ANG RATING SA TANANG OPISYAL SA BOHOL, +98 NET SATISFACTION RATING, GOBERNADOR CHATTO, +85 NET SATISFACTION RATING
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