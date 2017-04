*2 SCHOOLS, ONE IN DAUIS AND ONE IN SIKATUNA, LOSE 100 THOUSAND-PESO WORTH OF LAPTOPS TO BURGLARS

*HNU COLLEGE OF LAW WILL UNITE ALUMNI AND PARTNERS FROM CIVIL SOCIETY DURING THE SLATED FIRST ALUMNI HOMECOMING ON APRIL 29 TO LAUNCH A GRAND PROJECT

…………

*GIPANGHIMAKAK SA KANHI HEPE SA KAPULISAN SA TAGBILARAN NGA SI POLICE SUPERINTENDENT NICOMEDES OLAIVAR JR. ANG PAMASANGIL SA PCSO NGA NALAMBIGIT SYA SA ILEGAL NGA SUGAL

*GIHIGPITAN NA ANG SEGURIDAD SA TAGBILARAN CITY AIRPORT AGI’G PAGPANGANDAM SA MGA DAGKONG KALIHUKAN SA BOHOL KARONG BUWANA

*GIPAMAHAYAG NI MAYOR BABA YAP NGA HAPIT NA MAHUMAN OG HIPNO ANG MGA KAKULANGAN SA PAGLAUM CENTER ARON MAKASUGOD NA UNYA OG PANGALAGAD SA KATILINGBAN

Link back to: Live Radio Recorded Broadcast Hot Topics